Hanno l’accordo con Enzo Fernandez: colpaccio Mondiale

L’exploit Mondiale del talento ha subito scatenato la caccia al suo cartellino: la big d’Oltremanica avrebbe già un accordo col Benfica

Si è guadagnato il posto da titolare a Mondiale in corso. Non solo per l’importante e pregevole gol messo a segno nella delicata sfida del Gruppo C tra la sua Argentina e il Messico, ma per la sua straordinaria duttilità. Enzo Fernandez sa far tutto. Il centrocampista in forza al Benfica è a tutti gli effetti una delle stelle della kermesse asiatica in corso di svolgimento.

Già sensibile e attento a qualsivolgia talento passi da quelle parti, il Liverpool di Klopp non è rimasto indifferente alle prestazioni mondiali del calciatore, già brillante nelle sue apparazioni tanto nel campionato portoghese quanto in Champions. Sebbene il colpo estivo, sempre messo a segno in casa Benfica, di Darwin Núñez, non abbia ancora prodotto i dividendi sperati, il club inglese ci riprova col centrocampista argentino. Una sicura garanzia di talento ed utilità per lo sguarnito centrocampo dei Reds.

Enzo Fernandez alla corte di Klopp: c’è già l’accordo

Secondo quanto riportato dal portale argentino ‘La Capital‘, che cita fonti della stampa inglese, il tuttofare albiceleste avrebbe convinto il club della Merseyside a puntare su di lui dal prossimo luglio. Per anticipare la concorrenza di Manchester City e Manchester United, che già si erano mosse sul giocatore, il Liverpool avrebbe accelerato i tempi. Strappando un accordo, verbale ma non solo, col club lusitano. E soprattutto con l’entoruage del centrocampista classe 2001.

Sul talento sudamericano, mesi addietro, avevano fatto dei sondaggi esplorativi anche Juventus e Milan. Che tuttavia, così pare, dovranno piegarsi alla forza economica di un club che già guarda al prossimo anno dopo la difficile stagione in corso. L’innesto di Enzo Fernandez andrebbe a colmare le lacune nella zona nevralgica del campo, il centrocampo. Un settore falcidiato quest’anno dagli infortuni – Oxlade-Chamberlain e Thiago Alcantara – e dal deteriorarsi dei rapporti tra il tecnico e Naby Keita, ex pupillo del vulcanico allenatore tedesco. Bianconeri e rossoneri sono destinati a guardare altrove per la loro linea mediana.