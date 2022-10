Klopp fa all-in: Juventus e Inter tremano

Il Liverpool cerca nuovi rinforzi e mette nel mirino due giocatori di Juventus e Inter per la prossima sessione di calciomercato

Un inizio di stagione sicuramente negativo per il Liverpool fino ad ora. I ‘Reds’ infatti in campionato attualmente si trovano al nono posto, con solo due vittorie all’attivo. In Champions League la situazione è leggermente migliore con l’attuale secondo posto, ma i quattro gol presi dal Napoli pesano.

Così Klopp vorrebbe correre ai ripari per rinforzare uno dei reparti che al momento sta rendendo di meno, ovvero il centrocampo. Il mirino dei ‘Reds’ sarebbe puntato anche in Serie A, con Juventus e Inter che iniziano a tremare.

Liverpool alla ricerca di centrocampisti: Brozovic e Locatelli nel mirino

Serve cambiare marcia per il Liverpool che già da ora sembra dire addio alle speranze di vincere la Premier League quest’anno. Così la società inglese si prepara a colmare le lacune evidenziate in questo inizio di stagione soprattutto a centrocampo, dove sembra mancare qualcosa.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’ il Liverpool avrebbe inserito nella lista dei centrocampisti che interessano anche il nome di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è un punto fermo dell’Inter da anni, proprio per questo attira l’interesse dei top club. Oltre a Brozovic il Liverpool potrebbe pensare anche a Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus che è diventato subito uno dei titolarissimi di Allegri. Dunque Klopp punta il mirino in Italia per cercare di risolvere una situazione al momento disastrosa per il suo Liverpool.