Intrigo di fuoco e svolta improvvisa: Juve al tappeto due volte

La Juventus continua a monitorare la situazione di due rilevanti giocatori in ambito di calciomercato, ma giungono notizie poco rassicuranti

Quest’oggi, chiaramente, l’attenzione della Juventus era concentrata sul big match di San Siro contro il Milan Campione d’Italia. ‘La Vecchia Signora’ ha grandi ambizioni per quanto concerne la stagione in corso. In realtà, un club del genere vive per le vittorie e punta sempre ad alzare trofei prestigiosi. A maggior ragione, poi, se ricorre il centenario della famiglia Agnelli, la più longeva in assoluto nel calcio.

La truppa bianconera, però, dimostra ancora di avere non pochi problemi da risolvere. E uno, in tal senso, è indubbiamente la fascia sinistra. Al momento, infatti, il titolare rimane Alex Sandro, ma il brasiliano non fornisce più da tempo le necessarie garanzie a livelli elevati. È assai probabile che il club di Exor non rinnoverà il suo contratto in scadenza giugno 2023, di conseguenza la dirigenza torinese si guarda attorno alla ricerca di sostituti idonei.

Calciomercato Juventus, intreccio Gaya-Bernat

A tal proposito, piacciono particolarmente i profili di Juan Bernat del PSG e José Gaya. Quest’ultimo presenta la stessa situazione contrattuale di Alex Sandro e il rinnovo, anche in questo caso, appare molto complicato. Secondo ‘Media Foot’, l’esterno basso di proprietà dei parigini, chiuso da Nuno Mendes, potrebbe finire proprio al Valencia – suo ex club – durante la finestra del calciomercato di gennaio. Gaya, invece, potrebbe volare in direzione Portogallo e raggiungere l’ex compagno Draxler al Benfica. L’intreccio in questione costringerebbe di fatto la Juventus a dove trovare altre soluzioni per quella zona di campo.