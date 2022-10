Sirene da Manchester per il talento della Serie A: assalto totale

I top club della Premier League continuano a lavorare in ottica futura con uno sguardo anche in Serie A: scambio da urlo

Novità importanti per le big della Premier League che vogliono arrivare fino in fondo nelle varie competizioni in cui sono impegnate. I due club di Manchester cercheranno di puntellare sempre le rispettive rose per essere protagoniste.

Come svelato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Sassuolo, Davide Frattesi, che sta conquistando anche le convocazioni del Ct Roberto Mancini in Nazionale maggiore, è diventato un obiettivo di mercato per i Red Devils. All’età di 23 anni potrebbe anche dire addio al club emiliano per compiere il salto di qualità, come fatto in estate da Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori.

Finora è il perno del centrocampo di Dionisi, il centrocampista romano ha messo a segno due gol in 9 partite con il suo contratto che è in scadenza nel 2027.

Frattesi, scambio da urlo in Premier League

Il Manchester United potrebbe pensare di aggiungere, oltre alla parte cash, anche alcuni giovani di prospettiva, come per esempio Facundo Pellistri, che troverebbe un ambiente sano e pronto per farlo crescere per esplodere definitivamente nel calcio che conta. Frattesi non vede l’ora di competere nei migliori palcoscenici in giro per l’Europa: il Manchester United intende fare sul serio formulando una proposta davvero succosa per il Sassuolo, che ha venduto in estate Scamacca proprio al West Ham.