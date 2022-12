Sarri ha detto sì: incontro e svolta Milinkovic-Juve

La Juventus continua ad inseguire il sogno Sergej Milinkovic-Savic e ha in mente una strategia per prendere il serbo: arriva l’ok di Sarri

In attesa di riavere a disposizione i giocatori che hanno preso parte al Mondiale in Qatar, la Juventus prosegue la preparazione in vista della ripresa a gennaio. Si tornerà in campo mercoledì 4, quando i bianconeri affronteranno faccia a faccia la Cremonese di Alvini.

Mister Massimiliano Allegri sembra aver trovato la cura, anche se ora dovrà tenere a distanza la squadra da tutte le voci inerenti alle problematiche giudiziarie della società. Compità alquanto difficile, ma fondamentale per cercare di mettere a referto altri risultati positivi e avvicinarsi il più possibile al Napoli primo in classifica, distante ben dieci lunghezze. Parallelamente, il direttore sportivo Federico Cherubini continua a lavorare sul fronte calciomercato, con la ‘Vecchia Signora’ che non smette di sognare il colpaccio Sergej Milinkovic-Savic. Questo nonostante nelle prossime settimane il tecnico livornese, a meno di sorprese, potrà contare sulle prestazioni di un certo Paul Pogba. Il serbo, però, sarebbe un acquisto a dir poco fantastico, che potrebbe davvero cambiare il volto della mediana bianconera. In tal senso, i torinesi avrebbero una strategia e qui entra in gioco Luca Pellegrini, il quale attualmente milita in prestito nelle fila dell’Eintracht Francoforte.

Calciomercato Juventus, Sarri dà l’ok per Pellegrini: possibile svolta sul fronte Milinkovic

Il terzino ex Roma stuzzica la fantasia del club biancoceleste, che necessita di un intervento in quella zona di campo. Stando a quanto riferisce ‘Tuttosport’, il calciatore – insieme al papà – ha già avuto un incontro con Maurizio Sarri, una sorta di colloquio preliminare.

L’allenatore dei capitolini, dal canto suo, avrebbe acconsentito all’affare in questione. L’intenzione della Juventus è raggiungere un accordo nell’immediato. Così si potranno porre le basi in vista di giugno, quando Milinkovic-Savic sarà a un solo anno dalla scadenza del suo contratto (che il ‘Sergente’ sembra non essere intenzionato a rinnovare). Inoltre, Lotito abbasserà le richieste economiche e i bianconeri, presumibilmente, libereranno il monte ingaggi dallo stipendio – elevato – di Adrien Rabiot, il cui addio a parametro zero non è affatto da escludere.