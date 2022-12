Leao-Milan, è rottura: l’offerta che fa vacillare Maldini

Entra nel vivo il pressing del Chelsea sul giocatore rossonero: la distanza tra Leao e il Milan è ancora ampia, si va verso la rottura

Il Mondiale, finchè il Portogallo è rimasto in corsa, ha in qualche modo congelato qualsivoglia passo decisivo – in un senso o nell’altro – per quello che riguarda il futuro di Rafael Leao. L’attaccante lusitano è sempre in trattativa col Milan per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, ma nel contempo ha occhi e orecchie ben aperti sull’incessante e continuo pressing del Chelsea.

La fine dell’avventura qatariota del giocatore lusitano ha ora riaperto il doppio binario del dialogo col giocatore rossonero. Da una parte c’è il Milan che ha proposto un contratto da 5 milioni di euro annui, con possibilità – attraverso uno strappo alla ferrea regola del tetto stabilito dalla società – di portare lo stesso fino a 6-7 milioni annui. Ma resterebbe sempre fuori l’annoso discorso della multa da 9 milioni che Leao deve pagare allo Sporting. E qui entra in ballo il club londinese.

Leao-Milan verso l’addio: l’affondo dei Blues

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto della situazione, sottolinenando come, cifre alla mano, ci sia ancora troppa distanza tra il club di Via Aldo Rossi e l’avvocato francese Ted Dimvula col quale is stanno trattando i termini del rinnovo. Anche Sky Sport UK evidenzia come il giocatore non sia convinto di legarsi ai rossoneri oltre il 2024. Che sia sol per questioni economiche o no, nessuno dichiarerà i veri motivi.

Quel che appare certo è che il Chelsea sia disposto davvero a tutto pur di accaparrarsi il talentuoso attaccante. Sul piatto i Blues mettono un’offerta, al Milan, di oltre 100 milioni. Mentre il giocatore sarebbe libero dalla sanzione pecunaria nei confronti dello Sporting, di cui si occuperebbe il club londinese. Che, tanto per essere chiari, propone a Leao un ingaggio monstre vicino o pari ai 10 milioni annui, attraverso dei bonus facilmente raggiungibili. La questione si fa via via più intricata, ma al momento, secondo i ben informati, le strade di Leao e il Milan sarebbero prossime ad allontanarsi.