Leao al Chelsea, la nuova proposta tenta il Milan

La telenovela Leao si arricchisce di una nuova puntata: la proposta dei Blues potrebbe destare l’attenzione del club rossonero

Rafael Leao firma, Rafael Leao parte. Nelle ultime settimane si sono succedute mille indiscrezioni sul futuro del talento portoghese, tra proposte di rinnovo rispedite al mittente, controproposte a cifre folli, e il pressing asfissiante delle big d’Europa sullo sfondo.

L’attaccante del Milan ha lasciato Milanello per raggiungere il ritiro della Nazionale portoghese in vista della preparazione all’imminente Mondiale in Qatar senza aver raggiunto alcun accordo sul rinnovo del contratto. Ormai le parti si aggiorneranno con l’anno nuovo, ma nel frattempo scorrono altri giorni sul calendario. E aumenta la paura che il talento posssa decidere di non accettare le condizioni proposte da Maldini. Allo stato attuale il club chesta operando il pressing più convinto sull’ex Lille è il Chelsea di Todd Boehly. Che starebbe pensando di mettere sul piatto uno dei suoi gioielli pur di arrivare al lusitano.

Mount in bilico, il Chelsea pensa allo scambio stellare

Dalle parti d Stamford Bridge, Mason Mount vive più o meno la stessa situazione del suo illustre collega in maglia rossonera. Il contratto in scadenza nel 2024, come riferisce il tabloid ‘TheAthletic‘, è sì oggetto di discussione sul tavolo dirigenziale, ma con problemi analoghi a quello riscontrati da Paolo Maldini per assicurarsi la permanenza di Rafael Leao. L’ultima proposta dei Blues, che prevedeva di blindare il talento inglese con un accordo valido per 7 anni, è stata rifiutata.

A questo punto si fa largo un’ipotesi clamorosa. Uno scambio Mount-Leao che sconvolgerebbe le rose di entrambi i club. Il valore di mercato è sostanzialmente identico, lo stipendio che il portoghese ha chiesto al Milan verrebbe onorato senza problemi dai Blues. Resterebbero due grandi nodi per chiudere il cerchio: la volontà dell’inglese di trasferirsi alla corte di Pioli, e il suo ingaggio annuo, che nelle intenzioni del suo entourage dovrebbe e potrebbe essere simile a quello che il club di Via Aldo Rossi ha rifiutato per trattenere Leao.