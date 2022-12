Se ne va in Premier e libera Lukaku: doppio affare per Marotta

Intreccio col Chelsea per il club nerazzurro: la partenza del giocatore libera la possibilità di trattenere Big Rom a Milano

Sono ormai diversi anni che il Chelsea è molto attivo nel mercato italiano. Dall’affare Jorginho col Napoli al grande interesse per Rafael Leao del Milan, il club londinese continua a voler pescare a piene mani dalla nostra Serie A. Il colpo principe, in questo senso, è stato certamente l’arrivo, anzi il ritorno, di Romelu Lukaku a Londra.

L’avventura del centravanti belga nella capitale inglese non è certo andata secondo le aspettative. Dopo un’annata deludente agli ordini di Thomas Tuchel, nella scorsa estate Big Rom è stato rispedito all’Inter, che lo chiedeva con insistenza, con la formula del prestito oneroso annuale a 8 milioni. Nell’attesa che i due club si mettano seduti a discutere l’eventuale prolungamento del prestito, il Chelsea ha puntato un altro gicatore nerazzurro: uno la cui partenza potrebbe agevolare, per i motivi che elenchiamo sotto, la permanenza dell’attaccante belga alla Pinetina.

Dumfries verso il Chelsea: i riflessi sulla trattativa Lukaku

Protagonista di un ottimo Mondiale ma mai entrato veramente nel cuore dei tifosi interisti anche per via dello scomodo paragone col predecessore Hakimi, Denzel Dumfries è uno dei papabili alla cessione anche per via del suo elevato valore di mercato. Il club nerazzurro può arrivare ad incassare fino a 60 milioni per la sua partenza: una cifra che il Chelsea sborserebbe per l’esterno olandese.

L’intreccio con la pendente situazione di Romelu Lukaku, riferisce la Gazzetta dello Sport, prevede che l’arrivo del giocatore oranje a Londra possa essere contestualizzata nella successiva trattativa per la conferma di Big Rom. Come? È semplice. Marotta abbasserebbe le pretese economiche per Dumfries. Per poi ottenere uno ‘sconto’, o comunque delle agevolazioni, per l’allungamento del prestito del belga. Le casse nerazzurre rifiaterebbero comunque con l’arrivo di svariati milioni per la cessione dell’olandese. E nel contempo sarebbero state poste le basi per un altro anno di Lukaku in maglia Inter.