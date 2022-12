“Anche Lukaku era fantamercato”: così Hakimi torna all’Inter

Il calciomercato riserva sempre delle sorprese e talvolta propone ritorni inaspettati. Hakimi potrebbe tornare clamorosamente in Serie A

Achraf Hakimi è il titolare inamovibile del PSG e sulla sua fascia di competenza è difficile trovare un pari livello al momento.

Il terzino destro sta, tra l’altro, disputando un ottimo Mondiale con la sua nazionale: quel Marocco che ha steso le furie rosse spagnole agli ottavi di finale. Nel passato di Hakimi c’è la Serie A, campionato al quale il ragazzo nato a Madrid è molto legato dal punto di vista affettivo. Hakimi si è trasferito al PSG nel 2021 per una cifra di 68 milioni di euro, sfruttando anche le difficoltà economiche dell’Inter, tanto che i nerazzurri si sono accontentati di una plusvalenza di appena otto milioni. Questo nonostante l’annata 20/21 lo vide siglare 7 gol e la bellezza di 11 assist.

Hakimi-Inter, non è escluso il ritorno

Ecco che Pietro Guadagno, giornalista del CdS, ha fatto alcune considerazioni sull’ipotesi del clamoroso ritorno di Hakimi all’Inter, tirando in ballo anche il recente ritorno di Romelu Lukaku nella compagine nerazzurra.

“La differenza con Lukaku è che Hakimi è titolare nel Psg, nessuno lo mette in dubbio. Vero è che all’Inter si sta decisamente bene, perché Achraf ha dichiarato ad amici e compagni che se ci fosse la possibilità rientrerebbe di corsa. E’ un sogno, ma di questi tempi si cominciava a profilare qualcosa di Lukaku: era fantamercato e poi è diventata realtà”. Il giornalista pertanto non esclude minimamente il ritorno di Hakimi all’Inter, cosa che però potrebbe essere frenata, per l’appunto, dalla titolarità indiscussa al PSG. Romelu Lukaku non aveva vissuto un periodo particolarmente felice al Chelsea, motivo per cui il suo ritorno è stato agevolato. Tuttavia non si può escludere nulla, il calciomercato riserva sempre delle sorprese, a volte clamorose, quindi ai tifosi dell’Inter non resta che incrociare le dita.