Maldini rompe gli indugi: arriva a gennaio dal Qatar

Il dirigente rossonero ha deciso: sul piatto 15 milioni per l’arrivo del giocatore che sta incantando al Mondiale in Qatar

Si avvicina ormai a grandi passi il ritorno in campo per tutte le squadre del Vecchio Continente: il Mondiale in Qatar si appresta a vivere le sue battute finali, e molte squadre sono già scese in campo per le amichevoli di preparazione alla ripresa dei rispettivi campionati. Non fa eccezione il Milan, che tra l’altro è molto attivo sul mercato.

Dando seguito ad un interesse che occupa i pensieri del Direttore Tecnico Paolo Maldini dalle prime battute dello scorso mercato estivo, i rossoneri avrebbero finalmente rotto gli indugi per un calciatore che, assieme alla sua Nazionale, sta incantando nella kermesse asiatica. Ai margini delle rotazioni nelle scelte del tecnico nel club britannico, per il talentuoso classe ’93 potrebbe essere arrivato il momento di tuffarsi nella nostra Serie A. L’operazione, condotta abilmente dal dirigente meneghino, prevede due fasi distinte.

L’operazione Ziyech: un investimento da 15 milioni

Titolare di un contratto con scadenza a giugno 2025, Hakim Ziyech è stato accostato anche al Tottenham di Antonio Conte durante tutta l’estate. Ma è indubbiamente il Milan il club che più ha corteggiato l’entourage del calciatore. Nonchè lo stesso club proprietario del cartellino, il Chelsea. I rapporti tra la società di Via Aldo Rossi e la società londinese, che potrebbero incrociarsi a breve per il possibile affare Rafael Leao, sono ottimi. L’operazione potrebbe essere conclusa sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Maldini è pronto a mettere sul piatto 15 milioni, da dividere – non equamente – tra il trasferimento a titolo temporaneo a partire da gennaio, e l’acquisto a titolo definitivo. Da perfezionare ala fine di questa stagione. La volontà del calciatore potrebbe assumere un ruolo chiave nella vicenda: Ziyech è stanco di non partire quasi mai titolare, e vorrebbe essere al centro di un nuovo progetto tecnico. Al Milan ne avrebbe certamente la possibilità.