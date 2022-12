Non solo Leao, Chelsea all’assalto del big: sfida tutta inglese

Il Chelsea ha deciso di fare la spesa a casa del club rossonero: dopo Rafael Leao, pronto l’assalto ad un altro big che per ora non rinnova

Se il Chelsea diventerà l’incubo del Milan post scudetto, questo lo dirà solo il tempo. Dopo aver tolto ai rossoneri sei punti su sei nel doppio confronto nel girone di Champions – fortunatamente il Diavolo ha comunque passato il turno – i Blues stanno ‘tormentando’ Paolo Maldini e Frederic Massara per il cartellino di Rafael Leao, vera ossessione del neo proprietario Todd Boehly.

Il rinnovo di contratto dell’ex Lille è ancora una matassa difficile da sbrogliare. La distanza tra le parti è ancora ampia, ed iniziano a serpeggiare un po’ di nervosismo e pessimismo negli uffici di Via Aldo Rossi e sui campi di Milanello. Ma c’è un’altra situazione che rischia di sfuggire di mano alla sempre attenta dirigenza rossonera: il centrocampista, anch’egli in scadenza a giugno 2024, non ha ancora firmato il prolungamento dell’accordo, e alla porta del suo entourage – nonchè a quella dello stesso Milan – ha già provato a bussare il Liverpool. Giusto nella scorsa estate.

Benncaer, spunta il Chelsea: è sfida con Klopp

Il nuovo oggetto del desiderio del club londinese si chiama Ismael Bennacer, il centrocampista rossonero perno della linea mediana di Pioli. Come detto, già Jurgen Klopp aveva manifestato con decisione, sul finale della scorsa sessione estiva di scambi, la volontà di tesserare l’ex Empoli. Ma ora l’istrionico tecnico tedesco deve fare i conti con l’inserimento della rivale in patria. Decisa a rinnovare il suo centrocampo data la quasi sicura partenza di almeno uno tra ‘Ngolo Kanté e Jorginho.

Come assicurato dal portale spagnolo ‘Fichajes.net‘, i Blues avrebbero deciso di rompere gli indugi per il giocatore algerino. Qualcuno sostiene che possa essere una sorta di manovra diversiva da contestualizzare nella battaglia psicologica relativa all’affare Leao, ma le due trattative potrebbero tranquillamente essere slegate. Sta di fatto che, oltre alla preoccupazione per i rinnovi dei due calciatori, i rossoneri devono guardarsi attentamente dalle lusinghe milionarie Oltremanica.