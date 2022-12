Juve furiosa, ne perde due: Mourinho gongola

Il calciomercato bianconero prende forma, non arrivano buone notizie: doppio ko all’orizzonte per la ‘Vecchia Signora’

Mancano ancora diverse settimane ma il calciomercato della Juventus inizia a prendere forma. Diversi i nomi sul taccuino del club bianconero che sta vivendo settimane movimentate e di cambiamento.

In tal senso, non arrivano buone notizie per la ‘Vecchia Signora’ che dovrà fare i conti, la prossima estate, anche con Josè Mourinho.

Odriozola-Roma e non solo: la Juve piange due volte

L’inizio stagionale della Juventus è stato disastroso, complicato, deludente. La ripresa, poi, fino al terzo posto ha riacceso le speranze per il prosieguo dell’annata, con il Milan campione d’Italia a sole due lunghezze dalla squadra di Allegri. Adesso è però già arrivato il momento di pianificare le prossime mosse di mercato: da questo punto di vista, il club torinese rischia di perdere ben due obiettivi. Il primo è Alvaro Odriozola, che a Madrid non ha quasi mai messo piede in campo ed è pronto a rilanciarsi altrove. Con ogni probabilità alla Roma, visto che Karsdorp è virtualmente già un ex dopo la rottura insanabile con Josè Mourinho.

L’ex Fiorentina arricchirà, quindi, la corsia di destra dello ‘Special One’ allontanandosi definitivamente dalla pista bianconera. Ma le pessime notizie per la Juventus continuerebbero ad arrivare ancora da Madrid visto che per rimpiazzare Odriozola, Carlo Ancelotti ha intenzione di regalarsi Benjamin Pavard. Il francese lo ha detto chiaramente, vuole nuove sfide e l’addio al Bayern Monaco pare praticamente scontato: su di lui i ‘Blancos’ sembrerebbero in netto vantaggio.

Sia Odriozola che Pavard, quindi, appaiono sempre più lontani dalla Serie A e dalla Juventus: Roma e Real mandano al tappeto la società torinese.