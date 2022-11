Non solo Leao, Potter punta un altro big rossonero

Il Chelsea ha deciso di fare la spesa in casa Milan: oltre a Rafael Leao, è stato messo nel mirino anche un altro big

Il clamoroso esonero di Thomas Tuchel, avvenuto proprio ad inizio stagione dopo l’inaspetatto ko in Champions contro la Dinamo Zagabria, non ha finora portato i risultati sperati. Il nuovo Chelsea di Graham Potter infatti ha progressivamente iniziato a perdere terreno dalle prime, scivolando fino ad un imbrazzante -16 dalla vetta, dopo appena 14 giornate di Premier.

Ovviamente in siffatta situazione l’avvento del mercato di gennaio viene inevitabilmente visto come la panacea di tutti i mali. Sebbene sia molto difficile, quasi impossibile, arrivare a Rafael Leao – il grande obiettivo dei Blues – già nel corso di questa stagione, la dirigenza britannica insiste nel pressing sull’attaccante portoghese. Ma avrebbe già puntato un altro dei titolarissimi di Stefano Pioli.

Anche Mike Maignan in orbita Blues

Come riferisce il tabloid inglese ‘The Sun‘, c’è un problema portiere in casa Chelsea. Promosso titolare dall’ex tecnico del Brighton, e successivamente infortuatosi ad un piede, Kepa Arrizabalaga non fornisce comunque le opportune garanzie. La possibilitàdi tornare ad affidare la porta dei Blues a Mendy poi, è stata in qualche modo ‘stroncata’ dalle orripilanti prestazioni del portiere senegalese a Qatar 2022. Indi per cui si starebbe decidendo di puntare forte su un estremo difensore di sicuro affidamento.

Il nome cerchiato in rosso nell’agenda del club inglese è niente di meno che Mike Maignan, il portierone rossonero che ha dovuto rinuniciare ai Mondiali per infortunio. Con la contestuale cessione dei due contendenti al ruolo attualmente a sua disposizione, Potter vorrebbe piazzare il grande colpo per la prossima stagione. Nei suoi sogni c’è il suggestivo pacchetto Leao-Maignan. Che dovrebbe far fare alla squadra il salto di qualità. Bisogna però fare i conti con le intenzioni del Milan, diametralmente opposte a quelle degli inglesi…