L’Inter ha già pronta l’alternativa a Thuram: nome a sorpresa

In caso di mancato arrivo di Marcus Thuram, l’Inter potrebbe andare forte su Niclas Fullkrug, attaccante della Germania di Flick: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

E’ il nome più gettonato delle ultime settimane di calciomercato in casa Inter. Stiamo parlando di Marcus Thuram, attaccante del Gladbach in scadenza di contratto ed attualmente impegnato con la Francia al Mondiale in Qatar.

Più volte il destino della Beneamata si è incrociato con il centravanti transalpino, a partire dall’estate dei trasferimenti del 2021. In quelle settimane infatti, l’Inter, che aveva venduto Romelu Lukaku al Chelsea per oltre 100 milioni di euro, stava cercando delle alternative nel reparto offensivo. A Milano era subito arrivato Edin Dzeko, pupillo della dirigenza, ma mancava un altro tassello per completare gli avanti dell’Inter. Il nome scelto era proprio quello di Marcus Thuram. Il figlio d’arte, per le caratteristiche tecniche, sarebbe stato il giocatore perfetto per gli schemi tattici di Simone Inzaghi, ma un infortunio al ginocchio nelle prime giornate del campionato italiano di Serie A ne ha bloccato il trasferimento, con la Beneamata che ha poi ripiegato su Joaquin Correa, nome molto gradito dal tecnico ex Lazio.

Calciomercato Inter, obiettivo Thuram: ecco chi può arrivare se dovesse saltare

Nelle ultime settimane però, l’interesse dell’Inter si è riacceso per Thuram visto il mancato rinnovo con la sua squadra in Germania, ma ci sono alcuni ostacoli. Il primo, gigantesco, si chiama Bayern Monaco. I bavaresi hanno fiutato l’occasione e sono pronti a sbaragliare la concorrenza in vista della prossima estate, con la Beneamata che vorrebbe anticipare l’operazione considerando anche la particolare situazione di Romelu Lukaku. Se tutto ciò però non dovesse andare in porto, l’Inter avrebbe in mente già il nome dell’alternativa. Stiamo parlando di Niclas Fullkrug, attaccante che si è messo in mostra nella sciagurata spedizione tedesca in Qatar. Il bomber del Werder Brema, con una valutazione di poco inferiore ai 10 milioni di euro, sarebbe il profilo giusto nel caso in cui Thuram non dovesse scegliere l’Inter.