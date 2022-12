Mondiali 2022, l’Uruguay vince ma non basta: insieme al Portogallo passa la Corea

Clamoroso esito nel gruppo H del Mondiale: insieme al Portogallo passa la Corea del Sud: fuori Uruguay e Ghana

Si chiude anche il gruppo H del Mondiale con due partite molto emozionanti che decretano il passaggio agli ottavi di Portogallo e Corea del Sud, rispettivamente come prima e seconda.

Il Portogallo, già qualificato dopo le due vittorie consecutive, si ferma sull’1-1 contro la Corea del Sud e non riesce a chiudere il gruppo a punteggio pieno. Cristiano Ronaldo non riposa ma non riesce a trovare il gol, pur andandoci molto vicino. La gara la sblocca proprio il Portogallo dopo 5 minuti con Ricardo Horta che si fa trovare pronto in area di rigore. La Corea rimane in partita e trova il pareggio con Young-gwon. Nella ripresa c’è spazio anche per Leao e Andrè Silva tra le file portoghesi. La partita rimane ferma sull’1-1 e sembra certo ormai il passaggio dell’Uruguay ma nel recupero arriva la palla illuminante di Son che manda a rete Hee-chan che porta in vantaggio la Corea che passa come seconda per miglior differenza reti.

Portogallo e Corea agli ottavi: tabellino marcatori

Partita molto più accesa, certamente, quella tra Ghana e Uruguay, decisiva per le sorti delle due nazionali che si giocano il pass per gli ottavi. Dopo un cammino molto farraginoso, l’Uruguay risponde nella partita più importante con un secco 2-0 ma non basta per garantirsi il pass agli ottavi. Il protagonista assoluto è Giorgian De Arrascaeta che realizza una doppietta nel primo tempo.

Il primo sfruttando la ribattuta sul tiro di Suarez, il secondo dopo una splendida azione rifinita dal servizio del Pistolero dove il centrocampista del Flamengo lascia partire uno splendido destro al volo. Il Ghana sbaglia un rigore sullo 0-0 con Ayew che si fa ipnotizzare da Rochet. L‘Uruguay sembra ormai agli ottavi ma il gol nel recupero della Corea contro il Portogallo condanna la Celeste per la differenza reti. Agli ottavi passa la Corea insieme al Portogallo al termine di uno scenario clamoroso. Si chiude con una disfatta l’ultimo Mondiale in carriera per Suarez e Cavani.

COREA DEL SUD-PORTOGALLO 2-1 (5′ Horta, 27′ Young-gwon, 90+1′ Hee-chan)

GHANA-URUGUAY 0-2 (26′,32′ De Arrascaeta)