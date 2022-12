Ancora guai: il Barcellona rovina i piani della Juve

Il Barcellona si è insinuato in un affare di mercato che si ritorce per forza di cosa sulla Juventus di Allegri

La Juventus e il Barcellona si danno battaglia in maniera indiretta per i prossimi colpi di mercato, la campagna acquisti infatti rimane uno dei modi per dare solidità ai bianconeri, che comunque nelle ultime giornate di campionato hanno saputo rialzare la testa conquistando la zona Champions League.

Dalla Spagna però non arrivano notizie rassicuranti e la dirigenza juventina dovrà fronteggiare la concorrenza di un Barcellona molto determinato. Di mezzo ci sarebbe anche l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, intenzionato a dare inizio a una rivoluzione all’interno della propria rosa.

Felix-Dembele, scambio in vista

Secondo alcune indiscrezioni sembra che Atletico Madrid e Barcellona stiano per architettare uno scambio che potrebbe rifilare un doppio ko alla Juventus. Infatti il club di Madrid sta cercando di liberarsi di Joao Felix, ragazzo costato fior di milioni ai colchoneros nel 2019 (127) e che non ha reso per quel che ci si aspettava. Ecco che per il Barcellona sarebbe il profilo ideale, così Xavi vorrebbe proporre Ousmane Dembélé per uno scambio secco. Il Barcellona, come l’Atletico, sborsò la bellezza di 140 milioni al Borussia Dortmund per il cartellino, ma poi il ragazza ha visto la sua valutazione crollare negli ultimi due anni. Felix e Dembélé potrebbero aver bisogno di cambiare aria e per questo lo scambio potrebbe chiudersi facilmente.

La Juventus nel frattempo, che seguiva entrambi i calciatori, rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano e dovrà per forza di cose guardarsi intorno per individuare profili adeguati per il reparto offensivo. Allegri guarderà con attenzione alla Spagna in queste settimane, sperando che le due squadre non trovino un accordo con tanta facilità.