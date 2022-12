Marotta più Del Piero, nasce la nuova Juve: allenatore già scelto

La Juventus starebbe pensando alle varie situazioni in ottica futura: la scelta dell’allenatore dopo i ritorni di Marotta e Del Piero

Nelle prossime settimane ci sarà l’ufficiale del nuovo Consiglio d’Amministrazione dopo le dimissioni di Agnelli e Nedved su tutti. Una situazione da monitorare attentamente con il possibile ritorno di Alessandro Del Piero, questa volta a coprire il ruolo di vice-presidente.

Il primo obiettivo del club bianconero è quello di rimettere a posto i conti con la nomina del neo-presidente Ferrero. In questo modo la Juventus continuerà a lavorare sul campo con il ritorno dei giocatori alla Continassa a disposizione di Massimiliano Allegri. La squadra dovrà essere concentrata sugli obiettivi calcistici: fra circa un mese ripartirà il campionato per arrivare così a risalire velocemente in classifica in Serie A con lo scontro diretto importante contro il Napoli allo Stadio Maradona, in programma il 13 gennaio.

La Juventus sogna anche il ritorno di Del Piero, che non ha voluto svelare tutta la verità lasciando soltanto un post su Instagram: “Questo è un momento delicato per il club e adesso l’unica cosa che conta e che può fare chi ama la Juventus è mettere nelle migliori condizioni di lavorare”. Poi ha aggiunto dettagli puramente informativi per aiutare così la Juventus ad uscire da questo momento delicato: “Ci tengo soltanto ad augurare buon lavoro a tutti coloro che oggi si stanno occupando della Juventus, lo faranno con la professionalità”. Nelle ultime ore è circolato anche il possibile ritorno di Beppe Marotta, attualmente amministratore delegato dell’Inter.

Juventus, suggestione Conte: possibile ritorno

Fiducia a tempo per Massimiliano Allegri e Federico Cherubini: in estate ci potrebbe essere così una rivoluzione totale con una suggestione totale per quanto riguarda Antonio Conte.

Come rivelato dall’edizione odierna de il “Corriere dello Sport” la proprietà vorrebbe modificare ogni singolo assetto con il possibile ritorno suggestivo dell’attuale manager del Tottenham, Antonio Conte, che vorrebbe tornare a casa il prima possibile. Un’idea da urlo per la Juventus, che cercherà di tornare al passato con il ricordo delle numerose vittorie che ha collezionato. Il futuro di Massimiliano Allegri dipenderà molto dal piazzamento in classifica: l’obiettivo è quello del ritorno in Champions League dopo la cocente eliminazione ai gironi in questo primo scorcio di stagione.