Nuovo bomber alla Juve: colpo Mondiale

Nuovo bomber alla Juve: il possibile colpo dalla vetrina del Mondiale in Qatar. Tutte le cifre e i dettagli

“Massimiliano Allegri rimane il punto di riferimento dell’area sportiva della Juventus: contiamo di lui e su tutta la squadra per continuare a vincere come hanno dimostrato di saper fare nelle ultime giornate, mantenendo alti i nostri obiettivi sul campo”.

Con queste parole, John Elkann ha subito blindato la posizione di Massimiliano Allegri dopo il terremoto in casa Juve. Il tecnico è saldo alla guida della squadra bianconera, così come il direttore sportivo Cherubini sul mercato, almeno fino a fine stagione. “È sempre molto positivo sentire la vicinanza degli azionisti e quindi ringrazio John Elkann per queste parole. In questi anni di lavoro, passione e vittorie, ho sempre potuto contare sul sostegno di Andrea Agnelli, al quale mi lega un rapporto di amicizia, che non si interromperà con la fine della sua presidenza. Sono figure di riferimento per il mondo bianconero che deve rimanere concentrato sul lavoro quotidiano in campo per ottenere i risultati che tutti vogliamo”, ha commentato Allegri. Dal campo al mercato nel segno della continuità, ma con possibile nuovi scossoni nella rosa bianconera.

Calciomercato Juve, tutto su Goncalo Ramos

Nelle ultime settimane si sono già moltiplicate le voci sul possibile addio di Dusan Vlahovic, i top club sono in agguato. Contestualmente, la dirigenza della Juventus ha messo in cima alla lista il sostituto di Cristiano Ronaldo nel Portogallo. Goncalo Ramos, classe 2001 del Benfica, è destinato a far parlare di sé anche sul mercato: possibile l’assalto dei bianconeri, che potrebbero mettere sul piatto il cartellino di McKennie, oltre ad un conguaglio economico. Tuttavia, la valutazione dell’ultimo gioiello del Benfica supera già i 40 milioni di euro. La Juventus è avvisata.