Addio Milan, hanno la carta vincente: scambio e soldi in Serie A

Il Milan lavora sul prossimo futuro, tra il mercato di gennaio e soprattutto la ripresa del campionato. I rossoneri potrebbero cambiare qualcosa in organico con un calciatore in particolare che da jolly in campo potrebbe divenire asso nella manica per il mercato

Il Mondiale si avvia alla sua fase finale e di conseguenza si avvicina il momento del ritorno in campo per la Serie A. Il Milan punta ad accorciare il gap dal Napoli mentre Maldini e soci lavorano sul futuro della rosa di Stefano Pioli tra rinnovi e potenziali acquisti e cessioni. Focus anche sul centrocampo dove le garanzie sono Tonali e Bennacer, mentre Tommaso Pobega è tra i jolly che stanno provando faticosamente a farsi largo all’interno di gerarchie ben definite.

L’ex Spezia e Torino ha giocato quasi 600 minuti distribuiti su 15 apparizioni tra campionato e Champions, competizione quest’ultima in cui ha anche trovato la via del gol. Complessivamente un buon apporto da seconda scelta per il classe 1999 che con la sua annata in granata aveva attirato l’attenzione di molti in ottica calciomercato.

Calciomercato Milan, da Pobega-Atalanta al mirino su Koopmeiners

Il profilo di Pobega potrebbe tornare in auge anche a gennaio, con l’Atalanta in particolar modo che potrebbe tornare alla carica dopo averlo osservato nell’estate del 2021. Ai bergamaschi potrebbe infatti servire un centrocampista duttile con quelle caratteristiche e con un potenziale interessante in relazione ai 23 anni di età del nativo di Trieste.

Il ragazzo ha valore ma col Milan complessivamente non ha giocato tantissimo fermo restando la sua futuribilità e il fatto che la società creda nelle sue qualità. In caso di tentativo dell’Atalanta i rossoneri potrebbero prendere informazioni su un eventuale scambio (con conguaglio a favore dei bergamaschi) per Teun Koopmeiners che più in ottica estiva sarebbe un upgrade per il centrocampo di Pioli. Il polivalente centrocampista olandese ha già realizzato quattro gol quest’anno e a più riprese nelle scorse settimane è stato accostato al Milan. Pobega potrebbe così diventare una carta intrigante per arrivare allo stesso Koopmeiners.