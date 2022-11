De Ketelaere saluta già il Milan: scambio in Serie A

Il futuro di Charles De Ketelaere potrebbe già essere lontano da Milanello: spunta la suggestiva ipotesi di scambio

Il Milan si allontana sempre più dalla corsa scudetto. La squadra di Stefano Pioli, dopo il mezzo passo falso in casa della Cremonese, è ora distante ben 8 punti dal Napoli capolista. Un divario che pare complicato colmare, nonostante manchino ancora molte giornate al termine della Serie A.

Chi sta facendo enorme fatica ad imporsi nonostante un acquisto costato ben 35 milioni di euro è Charles De Ketelaere. Il talento belga ha mostrato limiti caratteriali importanti, il Milan ha bisogno di risposte nell’arco dei prossimi mesi, altrimenti potrebbe consumarsi già l’addio.

Maldini sacrifica De Ketelaere: scambio in Serie A

Dopo un solo anno, quindi, De Ketelaere direbbe addio alla squadra di Stefano Pioli. E l’ultima possibilità porterebbe ad uno scambio tra il club rossonero ed un’altra importante società di Serie A. Occhi in casa Atalanta dove un nome su tutti piace a Maldini e Massara e potrebbe finire per diventare un obiettivo prioritario per l’estate 2023. Si tratta di Teun Koopmeineers, centrocampista e trequartista olandese che l’Atalanta ha acquistato un anno e mezzo fa dall’AZ Alkmaar. Adesso il 24enne potrebbe essere parte di uno scambio proprio con De Ketelaere, il prossimo giugno.

13 presenze con 4 gol ed 1 assist vincente con la ‘Dea’ per il gioiello di Gasperini che è sotto contratto fino al 30 giugno 2025 (esiste un’opzione per un’ulteriore stagione) per Koopmeiners.

Tutto dipenderà da De Ketelaere: se l’ex Bruges dovesse continuare a deludere, allora lo scambio tra rossoneri e nerazzurri potrebbe prendere corpo a fine stagione.