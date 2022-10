Ha conquistato la Serie A, Juve e Milan stregate: servono 40 milioni

La Juventus e il Milan sono due delle squadre rimaste stregate dal centrocampista in Serie A: la richiesta è di 40 milioni

Il calciomercato invernale è sempre più vicino e le società iniziano sin da ora a cercare rinforzi. L’inizio del Mondiale a novembre inoltre permette ai club di iniziare prima a trattare per i possibili obiettivi. A sfidarsi per un obiettivo più alla portata in estate che a gennaio, potrebbero essere Juventus e Milan.

I due club infatti sembrerebbero essere rimasti stregati da un centrocampista della Serie A. La richiesta al momento è di 40 milioni di euro.

Calciomercato, Koopmeiners nel mirino di Juventus e Milan: l’Atalanta chiede 40 milioni

Arrivato in Serie A lo scorso anno, Teun Koopmeiners è in continua crescita e in maglia Atalanta sta stupendo l’intero campionato italiano. Solo in questo inizio di stagione il centrocampista olandese ha messo a segno 4 gol in 10 partite.

Inevitabilmente sulle sue tracce inizia ad arrivare l’interesse di diversi club italiani e non solo. In particolare sia la Juventus che il Milan sembrerebbero aver messo nel mirino Koopmeiners per rinforzare il centrocampo. L’Atalanta però per il suo gioiello chiederebbe almeno 40 milioni, prezzo su cui i due club italiani potranno ragionare l’estate prossima.