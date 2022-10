Milan-Juve, svolta improvvisa: è pronto a firmare

Il calciomercato è pronto a riservare l’ennesimo colpo di scena: è cambiato tutto, adesso il big può davvero firmare

Mancano poco più di due mesi alla riapertura del calciomercato invernale ed in tal senso sono in arrivo novità importanti per uno dei grandi obiettivi delle big di Serie A.

Secondo quanto viene riferito da ‘Elnacional.cat’, in casa Real Madrid sarebbe pronto uno scenario che fino a qualche settimana fa era decisamente impronosticabile.

Colpo Asensio: firma a gennaio

Riguarda Marco Asensio, già molto vicino a dire addio ai ‘Blancos’ la scorsa estate, con la Serie A in primissimo piano. Adesso per il gioiello maiorchino, che rimane in scadenza il 30 giugno 2023 con il club madridista, sarebbe pronta una retromarcia clamorosa. Asensio sta stupendo, numeri alla mano, attestandosi tra i migliori della squadra di Ancelotti in questo primo scorcio di stagione. Al punto che lo stesso Florentino Perez avrebbe cambiato idea e starebbe valutando di offrire il rinnovo contrattuale al gioiello spagnolo. La priorità di Asensio è sempre rimasta, nonostante tutto, il Real Madrid. Ed è per questo che con uno sforzo da parte della società spagnolo il fantasista potrebbe finire per rinnovare il contratto, allontanandosi definitivamente dalla pista italiana.

Milan e Juventus in primis, ma anche Roma, rimangono alla finestra. Ma la beffa nella corsa al 26enne di Palma di Maiorca pare dietro l’angolo: Florentino Perez ha intenzione di incontrare il calciatore, dopo il Mondiale in Qatar, a gennaio per discutere del rinnovo contrattuale. Ancelotti, intanto, lo sta impiegando con continuità e buoni risultati.

In questi mesi Asensio ha collezionato ben 11 presenze complessive con 2 reti ed 1 assist vincente all’attivo.