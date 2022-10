HIGLIGHTS | Il Toro sbanca Udine: decide Pellegri

Alla Dacia Arena l’Udinese cade contro il Torino perdendo 1-2. Il gol vittoria lo ha realizzato Pellegri.

Colpaccio del Torino alla Dacia Arena, che si impone contro l’Udinese per 1-2. La gara si sblocca grazie ad Aina che porta avanti il toro al 14°. Il pareggio dei friulani arriva al minuto 26 grazie a Deulofeu. Il goal vittoria per i granata porta la firma di Pietro Pellegri al 69°.

Con questa vittoria maturata ad Udine, il Torino si prende il nono posto in classifica con14 punti. L’Udinese, invece, resta ferma a quota 21 punti occupando il sesto posto in classifica. Nella prossima giornata l’Udinese sarà ospite della Cremonese mentre, il toro, ospiterà il Milan di Pioli. Una vittoria importantissima per i ragazzi di Juric, che riescono a fermare una delle squadre più in forma del campionato.

Il toro sbanca Udine: decide Pellegri

E’ proprio Pietro Pellegri a decidere la sfida di Udine. Un gol importantissimo, che permette ai granata di prendere tre punti fondamentali in classifica. Questa grande vittoria, da morale anche per il big match che attende il Torino la prossima settimana contro il Milan.

highlights in arrivo a breve…