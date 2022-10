Al Milan è già un flop, ecco cosa ha fatto a fine match

Il giorno dopo la bella vittoria di San Siro contro il Monza, la stampa punta il dito su un giocatore che ancora non convince

Con una prestazione convincente – il match è stato già indirizzato dopo 41′ grazie alla doppietta di un fantastico Brahim Diaz – il Milan ha calato il poker contro il malcapitato Monza, nel match che segnava il ritorno a San Siro, da avversari, di Silvio Belrusconi ed Adriano Galliani. Non certo due personaggi qualsiasi nella gloriosa storia rossonera.

La partita ha visto anche il primo gol italiano di Divock Origi, il belga arrivato a parametro zero dal Liverpool, il cui acquisto inizia a dare i primi dividendi. Sul finale c’è stata anche la firma di Rafael Leao, tanto per mantenersi in forma in attesa del decisivo match di Champions League a Zagabria. C’è però, come in tutte le rose, anche una spina. Un giocatore, nervoso e deluso a fine gara, non è andato sotto la curva a salutare i tifosi coi compagni. La frustrazione per aver fallito una facile occasione da gol ha evidentemente preso il sopravvento a livello emotivo, ma il giorno dopo il giudizio della stampa è caustico.

De Ketelaere stroncato dopo Milan-Monza

La Gazzetta dello Sport ha evidenziato la prestazione sottotono di Charles de Ketelaere che, entrato al 53′ al posto del migliore in campo – Brahm Diaz – ha ancora una volta perso l’occasione per far ricredere i suoi critici. Il belga non ha ripetuto le prodezze dello spagnolo ed in più – atteggiamento che per il senso del gruppo presente nel Milan non è una banalità – non è andato a salutare i tifosi a fine gara.

Il gioiello ex Bruges è sostazialmente già bocciato da la Rosea, che sottolinea come il grande investimento fatto sul ragazzo – oltre 30 milioni – non abbia finora reso secondo le aspettative.