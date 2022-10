Allegri batte tutti, pronto lo scambio in Premier

La Juventus dopo il secco poker sull’Empoli sembra aver ripreso la retta via, ma manca ancora qualcosa

Allegri è tornato a respirare grazie a una convincente vittoria contro l’Empoli nell’anticipo del venerdì.

Ironia della sorte hanno segnato i giocatori più discussi o quantomeno, da sempre oggetto di mercato, come Rabiot, McKennie e Kean. Anche se le ultime due vittorie consecutive lasciano ben sperare, Allegri ha alcune gatte da pelare e vorrebbe tornare sul mercato a giugno, per sostituire un sicuro partente.

Pronto lo scambio in Premier, Allegri gongola

Proprio uno degli autori del poker contro l’Empoli potrebbe rientrare in una trattativa con il Leicester. Infatti la Juventus starebbe pensando allo scambio tra McKennie e Youri Tielemans, centrale del Leicester City che in questa stagione ha disputato 11 partite. Il venticinquenne belga è uno dei pilastri della squadra inglese, ma alle volpi è sempre piaciuto Weston McKennie, motivo per cui la trattativa potrebbe concludersi. Allegri vuole preparare il terreno all’addio quasi certo di Paredes, che con ogni probabilità non verrà riscattato dai bianconeri. McKennie non ha propriamente soddisfatto le attesa nell’ultimo biennio all Juventus, anche se va detto che, come il resto della rosa, ha vissuto un momento particolare e d’ambientamento. D’altro canto Tielemans sarebbe il profilo ideale per un centrocampo che richiede sia gamba che visione di gioco. Il belga non è certo un gigante, ma anche dal punto di vista fisico può dare un grande apporto. Finora con il Leicester ha anche messo a segno un goal e servito un assist.