La Juve trema: firma subito e vola da Messi

Il calciomercato della Juventus è vicino alla svolta: addio già a gennaio, può trasferirsi subito al PSG e salutare i bianconeri

Dopo un’estate bollente che ha riservato non poche sorprese ai top club di tutta Europa, molto potrebbe ancora accadere tra poco più di due mesi. A gennaio, dopo il Mondiale in Qatar, le società correranno ai ripari per rinforzarsi pesantemente in vista della seconda parte della stagione.

È il caso del PSG di Messi e compagni, pronto a regalarsi un grande colpo che la Juventus sta fiutando da tempo e che rischia di vedere sfumare definitivamente già nel prossimo calciomercato invernale.

A gennaio al PSG: Allegri è una furia

Non è un mistero che la Juventus abbia mostrato limiti importanti in questo primo scorcio di stagione. Ecco perchè la prossima sessione di mercato viene vista con un’ancora di salvezza per permettere ad Allegri di chiudere nel modo giusto un’annata complicata. Sulla strada della ‘Vecchia Signora’ c’è però il PSG, pronto a mettere a segno uno dei colpi considerati prioritari anche dalla società torinese. Si tratta di Alejandro Grimaldo, che piace da mesi alla Juventus come possibile sostituto di Alex Sandro. Il forte nazionale spagnolo, classe 1995, è in scadenza il prossimo 30 giugno con il Benfica e l’addio pare praticamente certo.

La Juventus ci puntava, a zero, per l’estate 2023 ma adesso dovrà ricredersi. Perchè il PSG è pronto a scavalcare la società di Andrea Agnelli e portare subito Grimaldo sotto la Tour Eiffel: 10-15 milioni, a sei mesi dalla scadenza, convincerebbero il Benfica a lasciarlo partire immediatamente e con buona pace della ‘Vecchia Signora’.

Grimaldo in questa stagione con il Benfica, tra campionato e coppe, ha collezionato 18 presenze con 1 rete e 3 assist vincenti.