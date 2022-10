Ha detto no al rinnovo: Milan-Roma, super colpo a zero

Sia Josè Mourinho che Stefano Pioli sognano un grande colpo per l’attacco: niente rinnovo, concorrenza spietata

Poco più di due mesi alla riapertura del calciomercato invernale: a gennaio i top club d’Europa proveranno a puntellare la rosa, a maggior ragione dopo il Mondiale in Qatar. È il caso, anche, delle italiane.

I fari sono puntati anche se le attenzioni delle big del nostro calcio sono maggiormente rivolte all’estate 2023.

Rinnovo rifiutato: arriva gratis in Serie A

In vista della prossima stagione, un nome su tutti starebbe intrigando Milan e Roma, a caccia di un grande colpo in attacco. La Premier League, è chiaro da anni, resta una fucina di grandi talenti ed occasioni di mercato spesso irripetibili. E l’ultima golosissima pista porta in casa Crystal Palace dove Wilfried Zaha sarebbe lontanissimo dal rinnovo con la società inglese. Il forte esterno d’attacco, classe 1992, ha infatti rifiutato l’ultima proposta di prolungamento e con ogni probabilità si libererà a zero il prossimo giugno. L’ivoriano viene seguito a distanza da Roma e Milan.

I rossoneri, in particolar modo, potrebbero perdere Leao e Zaha sarebbe un profilo perfetto per rimpiazzare il portoghese. Attenzione, però, perchè la concorrenza non manca. Anzi. In Premier League ci sono Chelsea e Liverpool sul talento 29enne che dopo otto anni lascerà con ogni probabilità il Crystal Palace a parametro zero.

Zaha in questa stagione ha collezionato 10 presenze complessive con la squadra inglese, segnando 5 reti e firmando 1 assist vincente.