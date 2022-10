Via dalla Juve già a gennaio: l’intrigo con Pjanic cambia tutto

Una pedina di proprietà della Juventus potrebbe salutare in anticipo i bianconeri, approdando già a gennaio nel club in cui milita Pjanic

Tre punti più prestazione convincente. È il riassunto della gara andata in scena ieri tra Juventus ed Empoli all’Allianz Stadium, stravinta dalla truppa bianconera targata Massimiliano Allegri. Protagonista, ancora, Adrien Rabiot con una sontuosa doppietta.

Prima erano andati a segno Moise Kean e Weston McKennie, rispettivamente al minuto 8 e al 55esimo della ripresa. Insomma, dopo il successo nel derby, la ‘Vecchia Signora’ continua a mettere in mostra segnali incoraggianti, anche se ovviamente sarà necessario attendere altre sfide per emettere un giudizio definitivo. A partire dalla prossima gara Champions da dentro o fuori contro il Benfica. La fiducia aumenta leggermente, ma c’è chi ormai è segnato in ottica futuro. Ad esempio, Alex Sandro presenta un contratto in scadenza giugno 2023 e appare destinato a lasciare il club bianconero.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro può andare da Pjanic a gennaio

L’addio, però, potrebbe avvenire già durante il calciomercato di gennaio, nel caso dovesse andare in porto l’affare Grimaldo col Benfica (che ha la stessa situazione contrattuale del collega brasiliano). Se si verificasse tale scenario, l’ex compagno Miralem Pjanic potrebbe chiamare Alex Sandro per convincerlo a trasferirsi in inverno allo Sharjah (club che milita nel massimo livello professionistico del campionato di calcio degli Emirati Arabi Uniti). Pista, dunque, da tenere d’occhio.