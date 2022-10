HIGHLIGHTS Milan-Monza 4-1: i rossoneri calano il poker, Brahim Diaz scintillante

Il Milan cala il poker contro la formazione di Palladino e torna momentaneamente in vetta alla classifica: brilla l’attacco rossonero

La partita degli amarcord, quella che a San Siro ha visto il Milan della nuova proprietà Red Bird sfidare il Monza di un certo Silvio Berlusconi, accompaganto dal fido Adriano Galliani, non ha avuto storia. Troppo forti i rossoneri per la pur volenterosa formazione brianzola, che soccombe per 4-1 al termine di una gara condotta dal ‘Diavolo’ sin dalle prime battute.

Già al termine della prima frazione infatti, la compagine allenata da Stefano Pioli archivia la pratica con una doppietta del redivivo Brahim Diaz, finalmente tornato ai livelli dell’inizio della scorsa stagione. Nella ripresa c’è anche spazio per il primo gol in campionato di Divock Origi, seguito dal gol di Ranocchia che aveva per un momento riacceso le speranze del Monza. Subito sopite dal sigillo finale di Rafael Leao, che a 6′ dalla fine fissava il punteggio sul definitivo 4-1. Milan che torna per il momento in testa alla classifica della Serie A, in cobitazione col Napoli impegnato domenica sera nel big-match contro la Roma.

Serie A, Milan-Monza 4-1: highlights, tabellino e classifica

MILAN-MONZA 4-1

16′ pt Diaz (Mi), 41′ pt Diaz (Mi), 20′ st Origi (Mi), 25′ st Ranocchia (Mo), 39′ st Leao (Mi)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 26, Milan* 26, Atalanta 24, Roma 22, Lazio 21, Udinese 21, Juventus* 19, Inter 18, Sassuolo 12, Torino 11, Empoli* 11, Salernitana* 13, Fiorentina 10, Monza* 10, Spezia* 9, Lecce 8, Bologna 7, Verona 5, Cremonese 4, Sampdoria 3.

*Una partita in più

** A breve in arrivo gli highlights del match