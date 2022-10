Milan, arriva la stangata a Leao: “Io lo venderei”

Arriva la stangata per Rafael Leao: il campione del mondo non si risparmia nei confronti dell’attaccante rossonero

L’ex calciatore Pietro Vierchowod ha parlato a Maracanà, soffermandosi su vari temi tra cui uno che riguarda il Milan, in particolare su Rafael Leao.

Di seguito le parole di Vierchowod che non si è risparmiato dalle critiche sul talento portoghese del Milan: “Io credo che possa essere sostituito, fa 40′ a partita. In questo contesto può fare la differenza ma una volta c’erano altri che facevano la differenza. Senza Leao si può andare avanti. Forse vuole andare via. Lui deve pagare un ‘debito’ allo Sporting? Il casino lo ha fatto lui, non il Milan, si arrangi”.

Leao e il paragone con Kvaratskhelia

Il campione del mondo Pietro Vierchowod ha proseguito la sua disamina su Leao, con parole non esattamente leggere: “Io lo venderei. E’ un buon giocatore, punto e basta. Di campioni ne abbiamo visti diversi in passato. Il Milan, perso Donnarumma, ha trovato un altro grande portiere. Dove è scritto che Leao deve prendere i soldi dal Milan che deve dare allo Sporting? E’ un’assurdità, che paghi i suoi errori”. Poi si lascia andare anche al confronto con un altro grande talento del campionato italiano, il georgiano Kvaratskhelia: “Se considero il georgiano più forte di Leao? Nel contesto del Napoli sì, la porta la vede e la butta dentro lui”.