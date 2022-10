HIGHLIGHTS | Il Bologna dà un calcio alla crisi: Arnautovic e Ferguson condannano il Lecce

Due gol per battere il Lecce: il Bologna torna a vincere davanti al proprio pubblico e conquista tre punti importanti in chiave salvezza

Poco più di mezz’ora: tanto è servito al Bologna per chiudere la partita con il Lecce, portando a casa una vittoria particolarmente importante per il discorso salvezza.

La svolta della partita arriva dopo appena tredici minuti di gioco: l’arbitro Sozza viene richiamato al Var per un sospetto contatto nell’area di rigore salentina tra Gendrey e Aebischer. Il direttore di gara, dopo aver rivisto le immagini, concede il calcio di rigore ai padroni di casa.

Della battuta non può che incaricarsene Marko Arnautovic, infallibile dagli undici metri. Un gol che stappa la partita consentendo ai padroni di casa di giocare con maggiore freschezza. Diverse occasioni prima del gol del raddoppio che arriva al 35′: calcio d’angolo dalla sinistra e incornata vincente di Ferguson per il 2-0 definitivo. Nella ripresa il Lecce avrebbe potuto riaprire la partita, ma anche i padroni di casa andare nuovamente in gol. Tre punti importanti per il Bologna che si allontana dalla zona calda, mentre il Lecce resta a ridosso del diciottesimo posto in attesa che scendano in campo Verona, Cremonese e Sampdoria.

Bologna-Lecce: tabellino, classifica e highlights

BOLOGNA-LECCE 2-0

14′ rig. Arnautovic, 35′ Ferguson

La classifica: Napoli 26, Milan 26, Atalanta 24, Roma 22, Lazio 21, Udinese 21, Inter 21, Juventus 19, Torino 14, Salernitana 13, Sassuolo 12, Empoli 11, Bologna 10, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce 8, Verona 5, Cremonese 4, Sampdoria 3.

