Rivoluzione Juve: nuovo ds e colpo da sogno in Serie A

La Juventus è pronta a cambiare tanto nei prossimi mesi: fari sul prossimo grande colpo che sarà portato dal nuovo ds

Settimane di incertezza e attesa per la Juventus che deve fare i conti con l’Inchiesta Prisma che ha sconvolto il mondo bianconero. Le dimissioni dell’intero CDA oltre all’addio di una figura di spicco come quella del presidente Agnelli aprono ad uno scenario di enorme cambiamento per i prossimi mesi.

In attesa di tornare in campo per la sfida contro la Cremonese, il gruppo bianconero riprende da dove ha lasciato: un insperato terzo posto dopo il tragico inizio di stagione che ha registrato enormi difficoltà per Vlahovic e compagni. Adesso, però, è tempo di valutazioni anche in ottica calciomercato che riaprirà ufficialmente i battenti tra poco più di tre settimane e che vedrà la società torinese tra le sicure protagoniste di gennaio. È in vista di giugno, però, che la ‘Vecchia Signora’ ha in mente il cambiamento più profondo. Anche dal punto di vista tecnico e dirigenziale, infatti, molto potrebbe cambiare: a rischio la posizione del direttore sportivo Federico Cherubini. In casa Juventus si ha già in mente un nome in particolare per cambiare la direzione sportiva del club, da giugno.

Tare show: si prenda la Juve e porta il big

Si tratta di Igli Tare, ds della Lazio e già accostato a più riprese in passato ai colori bianconeri. Con Cherubini out e Tare in, le strategie di calciomercato cambierebbero. Il dirigente albanese punterebbe quindi ad un primo rinforzo di assoluto peso proprio dalla squadra di Sarri. Si tratta di Luis Alberto, trequartista che non ha mai escluso un addio ai colori biancocelesti e che gradirebbe la destinazione bianconera.

Tare può intercedere provando a portarlo a Torino, la prossima estate: a patto che l’ex Liverpool non si accasi già altrove nel mese di gennaio. Situazione dunque in divenire, con Luis Alberto e Tare che potrebbero trasferirsi alla Juventus al termine dell’attuale stagione.