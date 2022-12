Recupero lampo, l’ex Juve è pronto al rientro anticipato

Sembra finalmente essere arrivato il momento dell’esordio in Premier per l’ex Juve, fermo ai box da diverso tempo

Falcidiato dagli infortuni, penalizzato dallo scarso stato di forma di alcuni big e anche dall’impatto non eccezionale – rispetto alle altissime aspettative riposte su di lui – di Darwin Núñez, il colpo ultramilionario dell’estate Reds, il Liverpool non sta certo disputando la miglior stagione degli ultimi anni.

La banda di Klopp, dopo 14 giornate di campionato, veleggia al sesto posto con soli 22 punti, ben 15 in meno dello scatenato Arsenal di Mikel Arteta e già a meno 10 dai rivali degli ultimi anni, il Manchester City. Archiviato il Mondiale in Qatar, che ormai è alle sue battute conclusive, il Liverpool dovrà risalire la china in fretta se non vuole perdere terreno anche nella corsa alla Champions League, obiettivo minimo stagionale. Tra pochi giorni, con tutta probabilità, Jurgen Klopp potrà però affidamento su una nuova risorsa.

È arrivato il momento di Arthur Melo: recupero lampo per il brasiliano

Fermo ai box dalla prima settimana di ottobre, per un problema muscolare a causa del quale è poi finito nuovamente sotto i ferri, Arthur Melo non ha certo iniziato sotto una buona stella la sua avventura in Premier League. Trasferitosi dalle parti di Merseyside alla fine della sessione estiva di scambi, l’ex Barcellona non ha ancora avuto modo di far vedere le sue qualità. Ora però, come riferito dal Daily Star, il giocatore sarebbe in procinto di fare il suo ritorno in campo, anticipando di parecchio i tempi di recupero. Che erano stimati in almeno tre mesi e mezzo.

Uscito da tempo dalle convocazioni del ct Tite, che una volta lo riteneva un punto fermo del gruppo Nazionale, il verdeoro vuole aprire una nuova pagina della sua carriera. I Reds hanno chius l’accordo con la Juve sulla base di un prestito col solo diritto – e non obbligo – di riscatto, fissato a 37,5 milioni. Se Arthur convincerà Klopp del suo valore, si potrebbe clamorosamente riaprire la strada per una cessione a titolo definitivo che fino ad oggi è sembrata davvero un miraggio.