CMWEB | Occasione a zero in difesa: tris di Serie A

Dopo aver rescisso con lo Schalke 04, Salif Sané ha cambiato agente ed è finito anche in orbita italiana

Svincolatosi dallo Schalke 04 nei mesi scorsi, Salif Sané è pronto a rimettersi in gioco durante il mercato invernale e, attraverso il nuovo procuratore, è già stato sondato da diverse squadre in ottica futura. Munito di passaporto francese, il 32enne senegalese ha collezionato 136 presenze con l’Hannover e 82 con lo Schalke in Germania.

Benché non si possa ancora parlare di trattative e offerte ufficiali, secondo quanto appreso da Calciomercatoweb.it, anche alcuni club di Serie A hanno ricevuto informazioni sul calciatore, che è disposto a firmare per sei mesi o per un anno e mezzo. A caccia di difensori centrali, Bologna, Cremonese e Spezia stanno monitorando diversi profili in vista dell’inizio ufficiale della sessione invernale di calciomercato.

Calciomercato, tris di Serie A su Sané

Nato a Lormont, in Francia, Sané è approdato in Germania nel 2013, quando l’Hannover lo ha comprato dal Nancy per 2 milioni di euro. A giugno dello stesso anno, è arrivato l’esordio con la nazionale del Senegal, con cui ha collezionato 38 presenze.