La Juve piazza Arthur: prestito con diritto

Il centrocampista della Juventus Arthur Melo non fa parte del progetto tattico di Allegri, si prova ad offrirlo in Inghilterra

Il centrocampista Arthur Melo non rientra più nei piani del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, e non è un mistero che sia sul mercato. Arrivato dal Barcellona dopo lo scambio più conguaglio di una dieci milioni circa con Pjanic, il brasiliano non si è mai ambientato nel calcio italiano, offrendo solo poche volte prestazioni convincenti in un centrocampo, quello juventino, in difficoltà nelle ultime stagioni.

Arthur guadagna circa 5 milioni netti all’anno (contratto in scadenza a giugno 2025), ingaggio troppo costoso per un giocatore attualmente non considerato titolare. Come se non bastasse, il brasiliano ha patito sul finire di stagione dei fastidi alla caviglia che non lo hanno fatto recuperare al meglio per il rush finale. Il centrocampista ha collezionato 20 presenze complessive nella passata stagione accumulando 957 minuti di gioco.

Calciomercato, la Juventus offre Arthur in prestito in Premier League

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, la Juventus avrebbe offerto Arthur Melo all’Arsenal di Mikel Arteta. Il desiderio del direttore sportivo bianconero Cherubini sarebbe ovviamente quello di monetizzare il più possibile la cessione del brasiliano; ma i Gunners non fanno offerte concrete, potrebbe essere offerto in prestito con diritto di riscatto fissato 35-38 milioni di euro, con l’ingaggio però tutto a carico dei londinesi.

Oggetto dei desideri del neo tecnico del Valencia Rino Gattuso, che ha recentemente ammesso l’interesse ma che l’operazione non è fattibile a livello economico, farebbe senz’altro comodo al tecnico dell’Arsenal Arteta per via dello stile di manovra più affine ai piedi educati del brasiliano, rispetto al risaputo gioco non frizzantissimo del buon Max Allegri.

Non solo Arsenal per il centrocampista, nei giorni scorsi si era parlato anche dell’interesse di altri due club inglesi molto ambiziosi: il Newcastle degli sceicchi e i rivali cittadini del West Ham. Arthur salterà sicuramente la prima di campionato contro il Sassuolo: “Ha un problema alla caviglia, ci sono poi voci di mercato…”, ha detto Allegri nella conferenza stampa della vigilia.

Giacomo Indiveri