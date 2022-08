Leao irriconoscibile, colpa del calciomercato: come stanno le cose

Contro l’Udinese Rafael Leao non ha convinto, il dubbio è che il calciomercato possa incidere sulle sue prestazioni

Un debutto con vittoria, quattro gol e tanto spettacolo. Sembrerebbe tutto ok per il Milan, ma se si va ad analizzare con occhio attento la partita qualche nota dolente si registra. Una di queste riguarda Rafael Leao. La prestazione di ieri sembrava un ritorno al passato, quando gli strappi decisivi erano piccoli bagliori di luce in un mare di buio.

Un po’ indolente, pigro, a volte quasi ‘in letargo’ come lo definisce ‘La Gazzetta dello Sport’. Certo, quando ha la palla sui piedi la sensazione è che possa spaccare il mondo, come dimostrato poco prima di lasciare il posto al neo acquisto Origi. La delusione intorno a lui ha però alzato un polverone e qualcuno si è chiesto se il calciomercato non possa incidere sul rendimento del talento portoghese.

Che i grandi club abbiano bussato alla porta del Milan in estate è innegabile. Nulla però si è mai effettivamente concretizzato e, almeno per il momento, i tifosi rossoneri hanno potuto dormi sogni relativamente tranquilli.

Leao opaco: il mercato può essere la risposta

Le voci che legano Leao e club come PSG e Manchester United però si sono rifatte vive negli ultimi giorni e non è da escludere che possano aver quantomeno destabilizzato il calciatore.

Il Milan, nel frattempo, sta cercando di intavolare una trattativa per il rinnovo di contratto. Al momento la scadenza è fissata per il 2024, ma Maldini vorrebbe prolungare il più possibile l’accordo. Blindarlo è il primo passo verso un finale di calciomercato più sereno, con i discorsi che verrebbero rimandati al futuro.