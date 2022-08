Colpaccio Zaniolo: è decisivo il sì del Milan

Il Milan può favorire l’assalto di Antonio Conte a Nicolò Zaniolo: il punto

Il Milan non smette di lavorare in chiave calciomercato e principalmente sul difensore centrale. Maldini e Massara stanno seguendo diversi giocatori in quel reparto e il nome caldo è sempre quello di Japhet Tanganga.

Il difensore del Tottenham rimane la prima scelta per i rossoneri da qui alla fine del mercato estivo. Il club londinese sta valutando l’interesse del Milan e potrebbe proporre anche un altro calciatore in uscita: si tratta di Lucas Moura, in scadenza nel 2024 e non al centro dei piani di Conte.

Tanganga e Lucas Moura per l’assalto a Zaniolo

Il piano del Tottenham è quello di liberare un posto in attacco, incassando circa 15-20 milioni dalla cessione di Lucas Moura, per poi fiondarsi su Nicolò Zaniolo. Antonio Conte vuole attingere ancora dalla Serie A dopo Bentancur e Kulusevski e il gioiello della Roma è un obiettivo concreto per gli Spurs. Il Milan continua a tenere Tanganga in cima alla lista degli obiettivi per la difesa ma adesso anche Lucas Moura può diventare un’opportunità.