La Juventus piomba su Amrabat: ecco l’asso nella manica di Allegri

La Juventus di Massimiliano Allegri avrebbe messo nel mirino Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina di Vincenzo Italiano: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri, nonostante una partenza di stagione non particolarmente esaltante, è riuscita a ritrovarsi nel campionato italiano di Serie A.

I bianconeri infatti, che hanno inanellato sei vittorie consecutive prima della sosta per il Mondiale, si trovano attualmente al terzo posto in Italia alle spalle del Milan di Stefano Pioli e, soprattutto, della capolista Napoli. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno dieci punti di vantaggio sulla Juventus di Allegri che però, a gennaio, potrà rilanciarsi nonostante tutte le vicende legate alla dirigenza e alla questione economica. Nel frattempo ci sarà anche la finestra invernale di calciomercato nella quale la Vecchia Signora potrebbe piombare sul profilo di Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina, fra i migliori giocatori del Mondiale in Qatar. Il marocchino, assoluto protagonista della sua nazionale, ha raggiunto finora la semifinale della competizione iridata e ha visto il suo valore schizzare in seguito alle grandi prestazioni mostrate nelle ultime settimane. Le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A e il destino di Sofyan Amrabat

Calciomercato Juventus, occhi su Amrabat: Allegri ha un asso nella manica

Sofyan Amrabat, gioiello della Fiorentina, a gennaio sarà uno dei giocatori più appetibili della sessione di calciomercato. Il marocchino è infatti finito nei radar di diversi top club europei fra i quali spunta anche il Liverpool di Jurgen Klopp, ma la Juventus di Massimiliano Allegri avrebbe un asso nella manica da poter sfoderare per superare la concorrenza.

I bianconeri potrebbero infatti mettere sul piatto, per arrivare ad Amrabat, il profilo di un giovanissimo in rapida crescita: stiamo parlando di Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 che ha trovato molto spazio con la maglia della Juventus negli ultimi mesi.