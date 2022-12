Lungo stop per il big, il sostituto dalla Juventus con lo scambio

La lunga assenza del bomber costringe la big a correre ai ripari: il complicato scenario prevede l’arrivo a Torino di un giovane talento

Archiviata la prima fase della stagione con un sorprendente quanto meritato primo posto nella sempre iper competitiva Premier League, l’Arsenal di Mikel Arteta ha incassato con preoccupazione le brutte notizie provenienti dal Qatar. Gabriel Jesus, l’attaccante brasiliano ex Manchester City, si è infatti infortunato nell’ultima gara del girone. Quella che ha visto l’ininfluete sconfitta dei verdeoro al cospetto del Camerun.

Il giocatore, che dovrà operarsi al ginocchio, resterà fuori per almeno 4 mesi. Per ovviare alla lunga assenza di una pedina a conti fatti decisiva nell’economia del gioco dei Gunners, il tecnico Arteta starebbe pensando di pescare in Serie A il sostituto del verdeoro. L’occasione potrebbe chiamarsi Moise Kean. Il redivivo attaccante bianconero è andato in gol nelle utlime tre gare in cui è stato schierato da titolare. Ancora in prestito dall’Everton, al quale la Juve dovrebbe pagare il riscatto di 28 milioni per acquisire il nativo di Vercelli, il calciatore sembra finalmente aver trovato la sua dimensione. Il club londinese però sa come far leva sulla dirigenza bianconera per arrivare al giocatore Azzurro.

L’Arsenal offre Lokonga nell’affare Kean

Nel complicato affare che dovrebbe portare Kean in prestito all’Arsenal fino a fine stagione, la dirigenza britannica vorrebbe offrire alla Juve Albert Lokonga, il classe ’99 già nel mirino del club bianconero. La necessità di infoltire il centrocampo con forze fresche stuzzica non poco Max Allegri, che tuttavia, oltre a dover dare il benestare alla partenza del suo calciatore, deve anche fare i conti con la particolare situazione contrattuale dello stesso.

Kean, come detto, è ancora di proprietà dell’Everton. La Juve dovrebbe pagare da subito il riscatto di 28 milioni, per poi girare a titolo temporaneo l’ex PSG ai Gunners. Uno scenario complicato. Soprattutto in relazione alle disastrate finanze bianconere emerse nell’ultimo bilancio. Senza considerare i fattori legati alle possibili conseguenze, sul piano sportivo e giuridico, dell’inchiesta sulle plusvalenze e sul presunto falso in bilancio.