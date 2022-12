Leao finanzia il Milan: doppio colpo da urlo per i tifosi rossoneri in caso di addio da parte del portoghese. Tutti i dettagli

“Ha un potenziale incredibile, ha una capacità tecnica abbinata alla velocità che pochi hanno. Deve fare ancora un salto per poter diventare un campione”.

“In campo aperto diventa imprendibile, ma ci sono volte in cui lo accentriamo di più ed altre in cui si abbassa troppo rispetto a quello che vorremmo. Qualcosina gli manca, come a tanti: è ancora giovane e non può avere il bagaglio completo, ma è intelligente e disponibile, sono sicuro che arriverà”. Stefano Pioli si tiene stretto Leao, ma il rinnovo ancora non arriva e, come noto, le big sono sempre in agguato. Il Milan farà di tutto per blindare il portoghese, ma come già successo negli ultimi anni non direbbe comunque di no ad offerte irrinunciabili. Maldini e Massara hanno già sostituito i vari Donnarumma, Kessie e Calhanoglu e si guardano già intorno per l’eventuale post Leao.

Calciomercato Milan, doppio colpo coi soldi di Leao

In caso di cessione di Leao, per una cifra di almeno 100 milioni di euro, la dirigenza del Milan avrebbe grande margine di manovra sul mercato. Due i possibili obiettivi: Lozano dal Napoli per rinforzare gli esterni d’attacco e l’erede di Ibra e Giroud. Un nome da tenere d’occhio è quello di Goncalo Ramos, autore ieri sera di una tripletta contro la Svizzera. Il classe 2001 del Benfica non ha fatto rimpiangere Ronaldo e sembra destinato a grandi palcoscenici. Il Milan è alla finestra.