Azpilicueta insufficiente: il Real punta un big di Serie A

Il terzino spagnolo del Chelsea e della Nazionale potrebbe non bastare ad Ancelotti per rafforzare la corsia esterna del Real, ecco l’idea tutta nerazzurra

Carlo Ancelotti può contare ancora su Dani Carvajal come terzino destro di ruolo per far fronte ai prossimi impegni della stagione tra campionato e coppe. La vicina partenza di Odriozola verso la Serie A, tuttavia, potrebbe costringere la dirigenza del Real Madrid a condurre un’attenta valutazione dei possibili sostituti con cui intavolare una trattativa per il passaggio in terra madrilena a gennaio.

Nelle ultime settimane Florentino Perez aveva avvicinato a sé Cesar Azpilicueta, anch’egli terzino e spesso adattato a centrale di difesa, attualmente sotto contratto – ma in scadenza – con il Chelsea. Il 33enne sarebbe una delle scelte migliori sul mercato al momento perché più completo rispetto a Lucas Vazquez, utilizzato all’occorrenza da Ancelotti anche come terzino di spinta. Come se non bastasse, il Real potrebbe prelevarlo a parametro zero dovendo sorbirsi esclusivamente il pesante ingaggio da 8 milioni di euro. O forse qualcosina di meno, in base all’andamento della trattativa.

Calciomercato, Dumfries non parte a meno di un’offerta importante

Eppure, in questo scenario ideale, il vero obiettivo sarebbe Denzel Dumfries. L’esterno olandese si è messo in mostra nel corso delle ultime partite del Mondiale con la maglia della sua Nazionale e il suo agente teme un drastico aumento della sua valutazione di mercato, ma il Real vorrebbe mantenersi intorno ai 28 milioni di euro. Per l’Inter, tuttavia, questa sarebbe un’offerta ridicola. Serve ben più di questo per strappare ad Inzaghi uno dei suoi titolari in ascesa, considerando che Marotta dovrebbe poi darsi subito da fare per rimpiazzarlo a gennaio.