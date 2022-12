Bufera Juve: “Facevano alleanze con altre squadre”

L’analisi del direttore del ‘Domani’, Stefano Feltri, ospite della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay’

Prosegue la preoccupante vicenda che ha travolto la Juventus nelle ultime settimane sui falsi in bilancio dovuti a movimenti di mercato passati che hanno generato sospette plusvalenze. Il club sarebbe però parte di un sistema più complesso che avrebbe toccato anche altre squadre di Serie A. Quantomeno è questa la supposizione nata dall’analisi di file e documenti prelevati dagli organismi competenti incaricati per la verifica.

Secondo il direttore del ‘Domani’, Stefano Feltri, ospite della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay’, per conto di ‘calciomercato.it’, “le tante operazioni portate avanti dalla Juventus non sarebbero avvenute senza l’aiuto di altre squadre. Arrivabene ha detto che appena è arrivato a Torino c’erano alcuni club amici con cui poter intavolare delle trattative. Non ci sono tuttavia gli estremi per poter parlare di irregolarità anche da parte delle altre. Queste manovre, in ogni caso, non avevano effetto soltanto sulla squadra ma anche sulla Serie A“.

Feltri spiega: “Falsato l’intero sistema di Serie A”

Quindi Feltri ha continuato la propria analisi asserendo quanto segue: “Abbiamo documenti che dimostrano quanto la Juventus fosse coinvolta in vere e proprie alleanze con altre squadre. Queste erano rivali sul campo ma al di fuori di esso adattavano il proprio mercato sulla base di quello della Juventus. Per club come Atalanta e Sampdoria operazioni da 15 milioni sono molto importanti. In questo senso la Serie A è falsata perché c’è una squadra, in questo caso la Juventus, ed altre competitor che si trovavano a gestire calciatori in funzione proprio della società bianconera“.