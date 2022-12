Decreto Salva Calcio, anche Renzi contrario: “È immorale”

Il Senatore Renzi ha detto la sua in merito all’approvazione del Decreto Salva Calcio e della instabile situazione in Serie A

Intervenuto come ospite nell’esclusiva assoluta in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay’, il Senatore Matteo Renzi ha mostrato tutto il proprio disappunto sulla delicata questione del Decreto Salva Calcio che negli ultimi giorni ha attirato l’attenzione mediatica, al pari dello scandalo plusvalenze cui è rimasta assoggettata la Juventus.

“Che le società imparino a gestire i bilanci. Non è possibile che appena riscontrano un problema di qualche tipo vengono a battere cassa allo Stato. Vedi gente come Lotito che invece di risolvere le questioni va in Parlamento a farsi fare l’emendamento. Poi ci chiediamo il perché la Premier League guadagni 10 volte tanto la Serie A con i diritti televisivi o perché i calciatori preferiscano giocare in Inghilterra piuttosto che in Italia“, ha dichiarato duramente Renzi.

Renzi insiste: “Stop alle società che chiedono aiuto allo Stato”

“Amo la Fiorentina e amo il calcio. Ma non sono d’accordo che un club debba creare il proprio stadio sfruttando i fondi del PNRR. Dovrebbero usare i propri, o sbaglio? Come hanno già fatto in altri Paesi. È con il merchandising, con i diritti tv che il calcio diventa grande. Non andando a chiedere l’emendamento. Bisogna mettere un freno alle società che gestiscono la Lega Calcio come fosse un condominio. Serve operare per il bene comune, non litigare mattina e sera. Bisogna davvero prendere spunto dal modello inglese, non vedo perché non dovremmo arrivare a uno standard qualitativo simile anche noi“, ha quindi concluso.