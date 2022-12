Un altro verdeoro per Allegri, pronti tre addii

Un titolare di Tite potrebbe raggiungere Danilo, Bremer e Alex Sandro: tutte le cifre e i dettagli

“Il tempo passato al Milan mi ha reso un giocatore più forte e una persona migliore. Gli anni in rossonero mi sono serviti per acquisire più esperienza per affrontare le avversità in modo differente”.

“Ligue 1 e Serie A sono due campionati simili, ma quello francese è più forte fisicamente rispetto a quello italiano”. La sua esperienza al Milan non è stata di certo indimenticabile, ma Lucas Paqueta non rimpiange l’avventura in rossonero, che ha contribuito a renderlo uno dei titolari del super Brasile di Tite che stiamo ammirando al Mondiale. Milan, Lione e infine West Ham, sempre nel giro della Nazionale verdeoro e ora anche protagonista in Qatar. Continua l’ascesa del fantasista brasiliano, che potrebbe presto tornare a far parlare di sé anche in sede di calciomercato. Le big sono in agguato, anche dalla Serie A.

Calciomercato Juve, occhi su Paqueta

Paqueta ha già accumulato esperienza in Serie A, Ligue 1 e Premier League, e la vetrina di Qatar 2022 potrebbe valere la definitiva consacrazione anche a livello internazionale. L’ex rossonero è il titolare di Tite al fianco di Casemiro e contro la Corea del Sud ha anche partecipato alla goleada dei verdeoro. La Juventus, che ha già seguito il giocatore nelle ultime sessioni di calciomercato, potrebbe così tornare all’assalto dalla prossima estate. Serviranno però diversi addii a centrocampo, da McKennie al mancato riscatto di Paredes. E se Rabiot non dovesse rinnovare, potrebbe essere proprio l’ex Milan il primo nome sulla lista di Cherubini: la sua valutazione è di almeno 40 milioni di euro.