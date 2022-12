Portogallo sul velluto: Ramos show, ciliegina Leao e quarti

Il Portogallo di Fernando Santos stacca il pass per i quarti di finale del Mondiale, travolgendo la Svizzera 6 a 1: segna anche Rafael Leao

A differenza della Spagna, il Portogallo non fallisce la sua missione. Sebbene la scelta di spedire Cristiano Ronaldo in panchina dall’inizio abbia generato non poco rumore, gli uomini guidati dal CT Fernando Santos sono rimasti pienamenti concentrati e hanno letteralmente dominato contro la Svizzera di mister Murat Yakin.

L’ampio distacco tra le due Nazionali nel risultato lo attesta chiaramente: 6 a 1 in favore della truppa lusitana, stasera davvero sensazionale. Il grande protagonista della contesa è l’attaccante di proprietà del Benfica Gonçalo Ramos, autore di una fantastica tripletta tra primo e secondo tempo.

Mondiale, Portogallo-Svizzera 6-1: il quadro completo dei quarti

Alla festa del gol partecipa pure Rafael Leao, entrato nel finale (minuto 87) al posto di Bruno Fernandes. Il classe ’99 in forza al Milan, pochi minuti dopo il cambio, fa partire dalla sinistra una parabola deliziosa che non lascia scampo a Sommer. Per Ronaldo spazio soltanto dal 73esimo della ripresa, a dimostrazione di come il fuoriclasse di Madeira stia perdendo spessore anche in Nazionale. Ora testa al match col Marocco, che si prospetta a dir poco scoppiettante. Di seguito il tabellino della sfida e il quadro completo dei quarti di finale del Mondiale.

Portogallo-Svizzera 6-1: 17′ Ramos (P), 33′ Pepe (P), 51′ Ramos (P), 55′ Guerreiro (P), 58′ Akanji (S), 67′ Ramos (P), 90+2′ Leao (P)

QUARTI DI FINALE

Croazia-Brasile

Olanda-Argentina

Marocco-Portogallo

Inghilterra-Francia