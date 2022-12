Addio Leao, il Milan risponde: erede da Londra

Il futuro di Rafael Leao è sempre più lontano dal Milan: Maldini gioca d’anticipo, colpo di spessore per rimpiazzare il portoghese

8 punti di distacco dal Napoli ed una doppia sfida in Champions League, all’orizzonte, contro il Tottenham di Antonio Conte. Il 2023 del Milan darà importanti risposte sul progetto rossonero, con il calciomercato che tra gennaio e giugno può riservare sorprese alla rosa di Stefano Pioli.

L’attenzione sarà tutta rivolta verso Rafael Leao, grande protagonista nel Mondiale in Qatar e ancora lontano dal rinnovo con la società di via Aldo Rossi. La cessione del portoghese, in scadenza il 30 giugno 2024 con il Milan, si avvicina giorno dopo giorno: e non è detto che, davanti ad una grande offerta nel prossimo mese di gennaio, Maldini e Massara non vacillino. La realtà parla di un Milan che non vuole farsi trovare impreparato per l’eventuale addio dell’ex Lille e guarda con grande attenzione ai possibili sostituti di Leao. Sono diversi i profili tracciati dalla dirigenza del ‘Diavolo’ con uno in particolare che potrebbe diventare concreto, tra gennaio e giugno, e arrivare direttamente dall’Arsenal. Ed è proprio per il mercato dei ‘Gunners’ che sono in arrivo novità, secondo quanto riportato oggi da ‘Sport.es’. Gabriel Martinelli è in scadenza nel 2024 con la società inglese ed i discorsi per il prolungamento tra le parti sembra al momento lontano dal portare alla firma del brasiliano.

Maldini show: colpaccio in casa Arsenal

Ci sta pensando con decisione il Barcellona ma anche il Milan, in previsione dell’addio di Leao, potrebbe muoversi ed andare all’assalto di Martinelli. Il nazionale verdeoro è valutato non meno di 50-60 milioni di euro: i rossoneri, se Leao salutasse a gennaio, potrebbe diventare una priorità per il club di via Aldo Rossi. Situazione decisamente più semplice tra sei mesi, ad un anno dalla scadenza del contratto e con i rossoneri che dovrebbero necessariamente chiudere tra le prime quattro in Serie A qualificandosi per la prossima Champions League.

Milan e Barcellona rimangono, quindi, alla finestra. Martinelli ha collezionato 20 presenze con 5 reti e 2 assist vincenti con la maglia dell’Arsenal in questa prima parte della stagione. Nel Mondiale in Qatar, invece, nonostante le 3 apparizioni e i 111′ concessi dal Ct Tite fino a questo momento.