Mou trema, l’Atletico piomba sull’obiettivo della Roma

Con i campionati fermi per via del mondiale, le società iniziano a programmare il mercato del presente e del futuro.

Il mondiale che si sta disputando in Qatar, permette alle società di iniziare a lavorare in vista del mercato di riparazione. Molte società, infatti, vogliono rinforzare la rosa a disposizione del proprio allenatore per cercare di centrare gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

E’ il caso della Roma, che è alla ricerca di calciatori in grado di potenziare la rosa di José Mourinho. La società giallorossa, è molto attiva anche per quanto riguarda il prossimo mercato estivo, e sembra aver già individuato un obiettivo per il reparto arretrato. Sul calciatore, però, sembra essere piombata una big del calcio europeo.

L’Atletico Madrid spaventa la Roma: piace Soyuncu

Il calciatore che la Roma sta seguendo attentamente è Caglar Soyuncu, difensore turco classe 1996 del Leicester. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo As, però, anche l’Atletico Madrid sarebbe sulle tracce del difensore, specialmente se dovesse partire Felipe. Il ragazzo vedrà scadere il proprio contratto con gli inglesi il prossimo giugno, e questo lo rende libero di firmare a parametro zero con qualsiasi club a partire da febbraio. Per i colchoneros ci sarà da valutare anche Gimenez, che, per aver insultato l’arbitro al termine di Ghana-Uruguay, rischia 15 giornate di squalifica. L’inserimento del club spagnolo non è una buona notizia per la Roma, che cercherà grazie al tecnico portoghese di convincerlo a sposare il progetto giallorosso. Il calciomercato del presente e del futuro è pronto ad entrare nel vivo, con la Roma che cercherà di accontentare lo special one.