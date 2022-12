Colpo dalla Turchia, Maldini lancia la sfida a Giuntoli

Si profila un’interessante battaglia di mercato tra Milan e Napoli, che hanno pesacato nel campionato turco un profilo davvero valido

Si sono entrambe specializzate in colpi ‘diversi’ da quelli che di solito i top club di un certo lignaggio – alla quale lista sono comunque iscritti – fanno: Napoli e Milan hanno fatto della scoperta di giovani talenti a costo (relativamente) basso un vero e proprio modus operandi.

Potremmo infatti facilmente citare il colpo Kvaratskhelia, o il sudcoreano Kim, o lo stesso Anguissa, solo per restare nell’area di pertinenza partenopea. Se poi passiamo all’analisi degli ultimi mercati in casa Milan, troviamo gente come Kalulu, Bennacer, Maignan, de Ketelaere. Insomma, invece di costruire ‘instant team‘ con ultretrentenni magari arrivati a parametro zero – il riferimento a Pogba e Di Maria non è affatto casuale – azzurri e meneghini costruiscono le loro rose con un occhio molto attento al monte ingaggi. E all’età dei profili cerchiati in rosso nell’agenda degli abilissimi Giuntoli e Maldini.

Fari puntati in Turchia: Maldini e Giuntoli si danno battaglia

Secondo quanto riferito dal portale iberico esperto di mercato ‘Todofichajes.com‘, gioca nelle fila del Fenerbahce il nuovo possibile colpo ‘non convenzionale’ delle due big italiane che, dopo la lotta scudetto che impazza sul campo, potrebbero darsi battaglia anche in sede di mercato.

Ferdi Kadioglu, laterale destro a tutta fascia, classe ’99, è finiro nel mirino di diverse squadre europee. Tra cui appunto Napoli e Milan. Il suo valore di mercato oscilla intorno ai 12 milioni di euro, ma sarà necessario presentare un’offerta pari ad almeno 15 miliooni se si vuole pensare che già a gennaio, ed è questa la notizia, il calciatore possa cambiare aria. Il colpo sarebbe dunque finalizzato a migliorare le rispettive rose da subito, senza aspettare giugno. Il club turco potrebbe essere lusingato da una proposta economica di siffatto valore. Già sapendo bene che in ogni caso a fine anno probabilmente il calciatore busserà alla porta per essere ceduto in lidi più prestigiosi, la società gialloblù riflette. E intanto Maldini e Giuntoli si sfidano a suon di milioni…