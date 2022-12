Mondiali 2022 | Il Camerun vince ma non basta: Brasile e Svizzera agli ottavi

Svizzera e Brasile volano agli ottavi. Nello scontro diretto, la Svizzera batte la Serbia per 2-3, mentre il Brasile cade contro il Camerun.

Dopo appena 60 secondi la Svizzera va vicina al vantaggio, ma Vanja Milinkovic Savic si fa trovare pronto sulla conclusione di Embolo. All’ 11° minuto la Serbia va vicina al vantaggio, ma la conclusione di Zivkovic si stampa sul palo a portiere battuto. Al 20° Svizzera in vantaggio grazie a Shaqiri che, complice una deviazione, batte l’estremo difensore serbo. Sei minuti più tardi arriva il pareggio firmato Mitrovic, che da due passi batte un incolpevole Kobel. Al 35° arriva il sorpasso della Serbia con Vlahovic, che da pochi passi non perdona e porta avanti i suoi. Sul finale di primo tempo pareggia la Svizzera grazie a Embolo che, a tu per tu con il portiere, non può sbagliare. Termina 2-2 la prima frazione di gioco.

Ad inizio ripresa la Svizzera trova il terzo gol grazie a Freuler che, servito bene da Vargas, batte il portiere serbo. Al 57° la Svizzera ha la palla del 2-3, ma Embolo spedisce il pallone alto sopra la traversa. Al 65° la Serbia protesta per un possibile rigore, ma per l’arbitro è tutto regolare. All’83° Akanji prova a chiudere la gara, ma la sua conclusione termina di poco fuori. La Serbia ci prova ma senza creare tanti pericoli. Termina 2-3 l’ultima sfida del girone.

Il Camerun vince ma non basta: Svizzera e Brasile agli ottavi

Il Brasile è pericoloso al 14° minuto con Martinelli, ma la sua conclusione trova una grande risposta di Epassy. Nel finale ci provano ancora i verdeoro sempre con Martinelli, ma il portiere si fa trovare pronto e nega il vantaggio. A pochi secondi dalla fine del primo tempo arriva anche la prima palla gol per il Camerun, ma Ederson è strepitoso sul colpo di testa di Mbeumo. Termina a reti bianche la prima frazione di gioco.

Il Camerun attacca ad inizio rirpesa e crea la prima occasione con Aboubakar, ma la sua conclusione esce di poco. Al 56° ci prova ancora Martinelli, ma Epassy con una gran parata evita il vantaggio brasiliano. Al 90° il Camerun trova addirittura il gol del vantaggio con Aboubakar, che di testa non lascia scampo a Ederson. Termina con la vittoria del Camerun per 1-0 l’ultima gara del girone.