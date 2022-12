Cessione eccellente, il Milan trema: tutto su Leao

Cessione eccellente della big europea che fa tremare il Milan: il possibile assalto a Leao. Tutti i dettagli

“Capisce che il percorso nei prossimi anni deve essere al Milan e ce lo dice, noi sappiamo che i giocatori forti vanno pagati per il loro valore. Ci sono buone possibilità di trovare un accordo”.

Da Maldini al diretto interessato: “Sono contento, orgoglioso, ora devo rimanere concentrato sul Mondiale, poi col Milan parlerò appena arrivo. Se ho voglia di firmare il contratto? Già prima di arrivare in nazionale abbiamo fatto una riunione con Maldini, è stata positiva, quindi quando tornerò a Milano parleremo bene”. Arrivano segnali positivi sul fronte Leao in casa Milan, l’ultimo annuncio del gioiello portoghese fa sperare i tifosi. L’esterno ha parlato così della situazione rinnovo, in attesa dell’incontro con la dirigenza, ma i top club sono sempre in agguato e le ultime indiscrezioni potrebbero tornare a spaventare il mondo rossonero.

Calciomercato Milan, il possibile assalto del Manchester United per Leao

Nelle ultime ore in Portogallo si è parlato del forte interesse del Real Madrid per Bruno Fernandes, il connazionale di Leao che si è consacrato in Premier League con la maglia del Manchester United. In caso di addio, i ‘Red Devils’ potrebbero subito andare all’assalto del talento rossonero. Ma non solo. La società è già al lavoro per il post Cristiano Ronaldo e sta monitorando anche la situazione di Leao. Tuttavia, il Milan non fa sconti: servirà un’offerta irrinunciabile per acquistare il portoghese.